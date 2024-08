Calcio, Carcarese. Orcino promuove i biancorossi visti al "Devincenzi": "Tante cose buone in poche settimane. Il 3-5-2? Volevamo testare un approccio tattico diverso" (VIDEO)

La Carcarese ha lasciato rinfrancata la riviera nella serata di ieri, nonostante il 3-1 subito dal Pietra Ligure in amichevole.

La squadra biancorossa specie nel primo tempo si è fatta ben apprezzare per la fluidità di gioco espressa, incassando tre reti in parte evitabili.

Sul fronte tattico mister Battistel ha cambiato assetto, proponendo un 3-5-2 classico che, per tempi di gioco ed equilibrio ha saputo convincere. Un test, rispetto al 3-4-2-1 standard, comunque messo in preventivo come ha spiegato Matteo Orcino, vice allenatore dei valbormidesi.