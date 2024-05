Rari Nantes Savona. Stasera gara 2 conro Brescia. Torna Campopiano, Erdelyi con la febbre

Mercoledì 8 marzo alle ore 20.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Mompiano” di Brescia, con l’A.N. Brescia nell’incontro valevole per la 2^ giornata delle Semifinali Play Off del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2023/2024.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Massimo Calabrò di Macerata e Riccardo D’Antoni di Siracusa. Il Delegato Fin sarà Dante Saeli di Venezia.

Dall'infermeria arrivano buone e cattive notizie: coach Angelini riavrà Campopiano, mentre Erdelyi resterà savona a causa di un attacco febbrile.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube al seguente link: https://youtube.com/@ANBrescia-xx7bt