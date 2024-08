Calcio, Pietra Ligure. Dominici e Sogno dopo il test con la Carcarese: "Una fortuna giocare con Santiago", "Accolto benissimo, meglio qualche gol in meno ma centrare un grande obiettivo" (VIDEO)

Non è stato fisicamente un Pietra Ligure particolarmente brillante sotto il profilo atletico quello visto ieri sera al "Devincenzi", ma i biancocelesti hanno avuto la forza e il merito di superare una buona Carcarese grazie alla qualità di una rosa pronta per battagliare fin da subito per i primi posti della graduatoria.

Soprattutto il reparto offensivo ha fatto vedere sprazzi d'alta scuola nei 180 minuti contro il Vado e i valbormidesi, complici le reti messe a segno da Enrico Dominici e Santiago Sogno.