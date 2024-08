Calcio, AIA Albenga. Eusebiu Cazacu è arrivato a Cascia per il primo raduno della Can D

Eusebiu Cazacu è stato senz'ombra di dubbio uno dei fischietti dal rendimento maggiormente brillante nell'arco dell'ultima stagione sportiva.

Non a caso tanti big del mondo arbitrale hanno predetto per il fischietto della sezione ingauna una brillante carriera.

Poche settimane fa è infatti arrivata la promozione nella Can D, pronta a spalancare gli orizzonti all'interno del panorama interregonale.

Il primo passo ufficiale è il raduno iniziato a Cascia, con il primo turno dedicato proprio agli arbitri promossi dai Comitati Regionali.

“La CAN D ha un fattore comune da sempre: siamo in tanti, l’Organico più numeroso dell’AIA, ma non per questo abbiamo perso il rapporto umano: per noi il rapporto è one to one”: sono queste le parole con il quale il Responsabile Alessandro Pizzi ha voluto accogliere chi - tra cui Cazacu . per la prima volta si affaccia ai ruoli nazionali.

Cazacu non sarà però il solo portacolori della sezione ingauna, del raduno umbro faranno parte anche gli arbitri Stefano Calzolari e Francesco Isnardi, già presenti all'interno dei ranghi della Can D.