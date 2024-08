Calcio. Si avvicina Cairese - Imperia, nel mirino c'è sempre un difensore centrale per i nerazzurri

Siamo entrati nella settimana che porterà al debutto stagionale ufficiale dell'Imperia: domenica infatti, in casa della Cairese per il primo turno di Coppa Italia, si inizierà a fare sul serio.

E dunque anche il calciomercato nerazzurro, almeno nella sua fase di costruzione e allestimento, sta volgendo al termine. Ma mancano ancora alcuni tasselli importanti, uno su tutti: dopo la trattativa sfumata con Scotto, la società è ancora alla ricerca di quel difensore centrale chiesto da mister Buttu per avere qualità ed esperienza di categoria anche nel pacchetto arretrato. Il cerchio starebbe per chiudersi, e il profilo individuato dovrebbe essere ufficializzato in questi giorni, magari per essere già a disposizione nella partita di coppa di domenica.

In settimana dovrebbe arrivare anche al "Ferrando" di Alassio il francese Bosetti, la cui trattativa sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Mentre sul fronte partenze, dopo i saluti di Ravoncoli e Garibbo, nessun altro giocatore dell'attuale organico sembrerebbe in procinto di lasciare i colori nerazzurri. Tutto o quasi, dunque, si sta delineando, per far sì che l'Imperia sia pronta ai nastri di partenza di una stagione che inizierà questa domenica con la Coppa, e l'8 settembre con il campionato di Serie D girone A.