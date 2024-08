Pallanuoto, la carica di Valerio Rizzo per una nuova stagione con la Rari: "C'è tanto entusiasmo, si riparte bene" (VIDEO)

Compirà 40 anni il prossimo 21 settembre, ma il suo entusiasmo non sembra conoscere età: parliamo di Valerio Rizzo, simbolo della Rari Nantes Savona, che ieri ha iniziato gli allenamenti in vista della nuova stagione.

L'esperto pallanuotista ha approcciato l'ennesima avventura in biancorosso non nascondendo la propria voglia di tuffarsi nelle sfide che attendono la truppa guidata da Angelini. Resettare quanto fatto, anche di buono, in passato e proiettarsi sul lavoro per costruire un grande futuro: questa la rotta tracciata dal numero 6 savonese.