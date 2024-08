Calcio, Cengio. Chiarlone lascia il Corrent col sorriso: "Felici di aver ricordato una persona cara come Riccardo Zizzini. Noi mina vagante? Una definizione che mi piace" (VIDEO)

La somma di compattezza e potenziale tecnico regala a mister Loris Chiarlone un risultato utile a rinfrancare l'umore dell'allenatore del Cengio dopo i 45 minuti disputati al "Corrent" contro la Carcarese e il Savona.

Il lato emotivo ha però caratterizzato in maniera profonde la notte dell'ex tecnico biancorosso, premiato dal club per il bel percorso vissuto insieme, culminato con il salto in Promozione e la vittoria di Coppa. Inevitabile anche un pizzico di emozione nel ricordare Riccardo Zizzini, a cui è stato dedicato il triangolare disputato ieri sera.