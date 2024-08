Calcio, Imperia. Meno tre al derby di Coppa, Scuffi: "Sarà una battaglia"

È un' Imperia quasi incredula agli occhi di sè stessa, in senso altamente positivo, quello visto in campo domenica in casa della Cairese. Non solo per il netto 3-0 rifilato ai gialloblu, ma anche per una prova convincente che arriva in un momento in cui sembrava che la sfida dovesse essere utilizzata come test per una formazione che di fatto non ha disputato amichevoli prestagionali.

"Non ce lo aspettavamo davvero, i ragazzi tutti hanno dimostrato di essere sul pezzo, soprattutto dopo così poco tempo e ancora con addosso i carichi della preparazione" sottolinea il direttore generale Matthew Scuffi. E adesso sotto con l'Albenga: domenica, per il secondo turno di Coppa, al "Riva" i nerazzurri disputeranno un altro derby a inizio stagione, prima di quello in calendario il 18 settembre in infrasettimanale alla terza giornata di campionato con la Sanremese.

"Sarà una battaglia, ma ci conforta aver visto a Cairo che siamo già pronti per affrontare questo tipo di sfide" dichiara Scuffi.

L'ultimo precedente tra ingauni e imperiesi è davvero recente, risale al Maggio 2023, un pirotecnico 3-3 all'ultima giornata del campionato di Eccellenza vinto dai bianconeri guidati da mister Buttu, che tra qualche giorno tornerà al "Riva" da avversario.

L'Imperia dovrà ancora fare a meno di Lenny Castagna, mentre sono ancora da valutare in questi giorni gli altri tre assenti di Cairo, cioè Scalzi, Costantini e Di Salvatore: "Quelle di domenica scorsa sono sì state assenze pesanti, ma chi ha giocato si è subito dimostrato all'altezza della situazione" conclude Scuffi.

Nessuna novità per il capitolo mercato: nonostante questa rosa abbia iniziato col piede giusto, la società sta lavorando per completarla, soprattutto con quelle figure tanto richieste da Pietro Buttu, su tutte un difensore centrale e un attaccante.