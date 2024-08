Calciomercato, Serie D. Nicolò Sancinito giocherà nel Girone A, il laterale ingauno annunciato dall'Asti

Sono cambiate le coordinate geografiche relative alla prossima avventura calcistica che aspetta Nicolò Sancinito.

Il laterale destro, fresco di vittoria con l'Under 18 del Genoa del titolo nazionale, sembrava in un primo momento diretto al Ravenna, ma le dinamiche di mercato hanno alla fine condotto il giocatore ingauno nel cuore del Piemonte, in un club solido e in crescita come l'Asti.

La società del patron Bruno Scavino si è infatti ben redicata in quarta serie ed è allenata dall'ex centrocampista, tra le altre, di Torino e Reggina, Marco Sesia.

Tra i volti "savonesi" conosciuti nel team biancorosso c'è anche quello di Roberto Canepa, pronto ad assumere le redini della direzione sportiva.