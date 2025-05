La sconfitta contro il Molassana nell'andata playout potrebbe avere ripercussioni importanti per la panchina dell'Angelo Baiardo.

Si aspetta infatti l'ufficialità dell'esonero di mister Silvestro De Lucia.

A sostituirlo, in caso di cambio in corsa, il club neroverde dovrebbe optare per la soluzione interna, schierando in panchina il ds Barsacchi