Calciomercato. Rinaldi e Buccino, il dg Fava chiude il mercato salvo ciliegine finali

Sono state 48 ore ad alta intensità sul fronte mercato per la Virtus Sanremo.

I matuziani hanno infatti portato a termine un colpo importante per la categoria, tesserando l'ex portiere di Imperia e Savona Fabio Rinaldi.

"Grande lavoro da parte del DG Fava e della dirigenza - questo il commento da parte del club - che hanno corteggiato da tempo l'ex numero uno, fresco vincitore con l'Imperia del campionato di Eccellenza".

Oltre al nuovo numero uno il direttore generale ha concluso l'ingaggio di Manuel Buccino, esterno classe 2002: "Con l'arrivo di Buccino e Rinaldi, acquisti di peso e di valore assoluto, si può dire che il mercato della Virtus é chiuso.

Tuttavia - conclude Fava - rimarremo vigili per la classica ciliegina se trovassimo il giusto giocatore."