Coppa Italia Serie D: tempo di primi verdetti, Bra-Asti termina 6-5 dopo i calci di rigore

Il Bra supera l'Asti e accede ai 32mi di Coppa Italia di serie D. All'Attilio Bravi i giallorossi di Nisticò e i galletti di Sesia si sono affrontati a viso aperto, dando vita a un match a tratti piacevole e ricco di capovolgimenti di fronte. A decidere, tuttavia, chi tra le due squadre dovesse avanzare in Coppa sono serviti i calci di rigore, visto che dopo i 90 minuti regolamentari il risultato era fermo sul punteggio di 1-1. Al gol del vantaggio astigiano di Valente (5°), infatti, aveva replicato nella ripresa il neo entrato Aloia (71°). Dal dischetto, poi, Ribero ha respinto le conclusioni di Vavassori e Toma, permettendo al Bra di chiudere il match sul 6-5.

Nel prossimo week-end, ironia della sorte, i ragazzi di Nisticò incontreranno ancora l'Asti, questa volta per la 1^ giornata di Campionato. Ma passiamo alle azioni salienti del match: al primo vero affondo l'Asti passa in vantaggio con Valenti. Intorno al 10° arriva la risposta dei padroni di casa, con Costantino che impegna seriamente Brustolin. Forcing dei giallorossi di Nisticò in cerca del pari, ma la difesa astigiana resiste. Arriva il momento del cooling-break. Il gioco riprende e al 30° Minaj spedisce la palla in rete, ma da posizione giudicata irregolare. La prima frazione termina con i galletti di Sesia in vantaggio.

Nessun cambio durante l'intervallo. Al 55° gli ospiti hanno una ghiotta occasione per raddoppiare. Un fallo di mano di Sganzerla viene sanzionato con un calcio di rigore, che Kerroumi sbaglia colpendo il palo. Al 71° arriva il gol del pareggio per il Bra. A realizzarlo è Davide Aloia con la complicità del portiere Brustolin. Galvanizzati dal pareggio, i giallorossi di casa spingono in cerca del vantaggio. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara dice che può bastare così. Si va ai calci di rigore: Vavassori (Asti) parato; Pautassi (Bra) gol; Valenti (Asti) gol; Aloia (Bra) gol; Ozara (Asti) gol; Minaj (Bra) parato; Ciancio (Asti) gol; Costantino (Bra) gol; Toma (Asti) parato; Giallombardo (Bra) gol. Il Bra supera il turno!

A.C. BRA: Ribero, Omorogbe (67° Cannatelli), Sganzerla, Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Mawete (67° Aloia), Giorcelli, Costantino, Minaj, Gerbino (88° Gai). A disposizione: Gariti, Quitadamo, Tos,, Sammouni, Dompè, Burnescu. Allenatore: Fabio Nisticò

ASTI: Brustolin, Gjura, Toma, Valenti, Toniato (65° Ghiardelli), Ciancio, Ferrari (65° Martiner - 84° Chianese), Ozara, Vavassori, Sancinito (78° Brenchio), Kerroumi (Gonella). A disposizione: Edo, Martiner, Chianese, Kean, Alfano, Rabuffi,. Allenatore: Marco Sesia

ARBITRO: Iorfida di Collegno

MARCATORI: al 5° Valenti (Asti); Al 71° Aloia (Bra)