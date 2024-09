Calcio, Coppa Italia Promozione: nel tardo pomeriggio il taglio del nastro, due i posticipi

Dopo un'estate tra colpi di mercato, ambizioni svelate e altri club che hanno viaggiato a fari spenti, per le squadre della nostra provincia è arrivato finalmente il momento di scendere in campo per i tre punti.

La Coppa Italia di Promozione sarà una tappa importante di avvicinamento all'appuntamento con il campionato, seppur nessuno ovviamente vorrà lesinare sul campo le proprie energie.

Gran parte del programma si concentrerà per le squadre savonesi alle 18:00.

Nel girone A primo impegno in casa della neopromossa Argentina per un Finale rinnovato con l'arrivo di mister Brignoli, mentre la sfida tutta granata tra Pontelungo e Ventimiglia inizierà mezz'ora più tardi (18:30) a causa del match delle 15:00 del Riva tra Albenga e Imperia.

Arriva dalla Prima Categoria anche il Millesimo, a detta di molti addetti ai lavori come una delle tante possibili sorprese di stagione: i giallorossi esordiranno al Merlo contro il giovane Ceriale di Mambrin.

Alle 20:30 il secondo match del girone B, con una grande classica come Carcarese - Bragno.

Girone C, infine, tutto in campo alle 18:00: all'orizzonte un'Albissole - Legino che, nonostante le temperature ancora alte, promette grande intensità e Sestrese - San Cipriano.