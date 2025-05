Di Mari regala la vittoria alla Baia Alassio Auxilium dal dischetto: “Ho chiuso gli occhi, poi l’esplosione di gioia”

Fondamentali i tre punti che la Baia Alassio Auxilium ha conquistato sul campo della San FIlippo Neri Yepp Albenga. Un successo in extremis che porta una doppia firma non banale per Andrea Di Mari, che ha portato sulle proprio spalle il peso di due rigori, tra cui quello decisivo per un'intera stagione al 90' e con l'inferiorità numerica dalla loro.

Un successo figlio di una reazione di carattere con la quale le vespe alassine hanno superato la sfida che ha rispecchiato, in sintesi, il percorso della squadra giallonera in questa stagione con diverse difficoltà a cui l'attaccante riconosce al gruppo di aver saputo contrapporre una notevole capacità di rimanere lucidi nei momenti più complicati.