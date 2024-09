Le elezioni fanno saltare l'Half Marathon, Run Riviera Run rimanda l'evento all'ottobre del 2025

Capita spesso che un evento outdoor possa essere annullato e rimandato all'annata seguente a causa di problematiche metereologiche; succede più di rado, invece, che siano le elezioni amministrative a porre il freno alle kermesse sportive.

E' quanto successo alla Mezza Maratona organizzata dalla Run Riviera Run e in programma il prossimo 27 ottobre.

"Cari Amici,

Vista la concomitanza con le Elezioni Regionali in Liguria, indette per il 27 e 28 ottobre 2024 - spiegano gli organizzatori - in accordo con i quattro Comuni attraversati dalla RunRivieraRun Half Marathon, co-organizzatori dell’evento, non potendo garantire la solita sicurezza sul percorso ( gran parte sulla Via Aurelia) e quindi, non potendo confermare la presenza delle numerose Forze dell’Ordine e i volontari, dovendo chiudere, per un significativo tempo, la strada del percorso della Mezza Maratona, la stessa e’ stata annullata per il 2024 e spostata a Domenica 26 ottobre 2025.

Tutti gli iscritti hanno ricevuto la comunicazione sulle piattaforme Wedosport e AppNRun, prescelte per le iscrizioni, potendo scegliere fra il rimborso della quota o lo spostamento al 2025.

Come potete immaginare sia Noi sia gli Enti Partners - questa la chiosa - siamo estremamente dispiaciuti, vista anche la valenza turistica e sportiva della gara, che lo scorso anno ha visto 19 Paesi al Via.

Ma non si molla e siamo tutti già pronti per il 2025".