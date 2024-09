Calcio, Bragno. Frumento non boccia l'esordio di Coppa: "Ottimo primo tempo, la Carcarese ha fatto la differenza con i cambi"

Ci ha provato fino all'ultimo il Bragno a chiudere i 90 minuti del Corrent con un risultato positivo, ma alla lunga la Carcarese è riuscita a far emergere la propria qualità, sigillando il primo match di Coppa con un 3-1 a proprio favore:

"Quella di domenica - spiega mister Frumento - la reputo un'ottima partita. Specie nella prima frazione siamo stati in campo con le giuste distanze, coperti e pronti a ripartire. Nella ripresa noi abbiamo fatto entrare tanti giovani, loro elementi come Brovida e Spozio: valori che una squadra che competerà con la Sestrese per la vittoria del campionato ha naturalmente nel proprio organico.

Tenuto conto che ci mancavano cinque titolari come Monni, Morielli Puglia, Kuci e Cavallone, e che Di Martino ha giocato con la febbre, non posso che fare i complimenti a chi è sceso in campo. Inoltre i gol sono arrivati tutti da situazioni di calcio piazzato: un corner, una punizione esemplare e un calcio di rigore

Qualche recupero per il ritorno in campo? Conto di riavere Puglia, Monni e Morielli.

Detto questo la nostra salvezza passerà per gran parte dalle gare interne, dovremo essere bravi a sfruttare le caratteristiche del Ponzo per dire la nostra in un campionato che, tolte le due squadre sopra citate dovrebbe essere contraddistinto da un particolare equilibrio".