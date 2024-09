Calcio, Veloce. Il presidente Sanguineti punta al cambio di passo: "Non abbiamo vissuto un'annata semplice, ora possiamo puntare in alto"

Venerdì scorso il taglio del nastro per la stagione 2024/2025 della Veloce ha avuto finalmente riscontro: dopo tante operazioni di mercato chiuse già nella prima parte della sessione estiva, per mister Ghione è arrivato il momento di passare al lavoro sul campo.

Per il presidente Sanguineti e tutto l'ambiente granata si profila una stagione di riscatto dopo il rendimento sotto le attese dell'ultimo campionato.





Presidente, è plausibile che da parte vostra ci sia l'intenzione di scrivere pagine diverse rispetto a quelle della scorsa stagione.

“E' quello che ho detto alla squadra. Per un avvocato è importante saper usare le parole e 12 mesi fa ho volutamente forzato un po' i termini auspicando un campionato di prima fascia.

La verità è che serviva ancora tempo per dare nuova forma al club dopo aver raccolto il testimone dal presidente Viti, inoltre sfortuna ed errori di valutazione non sono mancati. Non buttiamo via tutto però, abbiamo vissuto un'esperienza comunque formativa".





Con coerenza avete rispettato la scelta compiuta, confermando mister Ghione in panchina.

“Ghione lo aveva proposto al Consiglio il sottoscritto: parliamo di un tecnico preparato e di una persona con valori umani importanti. Buttare giù dalla torre Ghione era troppo semplice, non era corretto addossare le colpe tutte a lui”.





Sul fronte mercato siete stati subito operativi.

“Tra maggio e giugno eravamo già pronti con Matteo Favara, Roman Bruzzone, Certomà, il portiere Debenedetti, Viti e Callandrone, inoltre si è unito un elemento di forte esperienza e personalità come Vallone. I risultati non ci avranno premiato, ma nell'ultimo anno a livello di credibilità abbiamo saputo compiere dei passi in avanti di rilievo, attirando giocatori anche da categorie superiori”.





Il vostro mantra resta però il vivaio.

“Abbiamo oltre 240 ragazzi tesserati sotto la guida del responsabile Morbelli. Il nostro main sponsor OMF si è appassionato sempre di più, dandoci un sostegno importante. L'auspicio è di poter arrivare in categorie superiori, per permettere anche ai ragazzi del nostro vivaio sbocchi decisamente più interessanti”.