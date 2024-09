Alassio premia le proprie stelle: giovedì 5 settembre in Piazza Partigiani la celebrazione dei campioni alassini del 2023

Anche quest’anno ad Alassio il talento sportivo della città si prepara ad essere celebrato. Domani, giovedì 5 settembre, alle ore 21.30, Piazza Partigiani ospiterà una serata magica dedicata ai ben 138 atleti alassini che si sono distinti nel corso del 2023, raggiungendo traguardi significativi a livello nazionale, internazionale e locale nelle diverse discipline.

Tra i premi più attesi vi è l'Adelasia d'Argento, che verrà consegnata agli atleti che si sono distinti per i loro risultati di assoluto rilievo, consolidando il loro status a livello nazionale e internazionale. Saranno premiati con questo prestigioso riconoscimento 13 atleti: Alessio Baudoino nella Pesca Sportiva (A.P.S.D. Garisti 93), Greta Arrighetti nella Pallavolo (Viceversa A.S.D.), Giulia Ghiglione nel Judo (Akiyama Settimo), Luca Giaimi nel Ciclismo (Unione Ciclistica Alassio), Danilo Plando e Francesco Sibelli nel Motociclismo (A.S.D. Motoclub Alassio), Gabriele Carbonaro nel Nuoto (Sezione Sportiva Gesco Nuoto Alassio), Gianluca Grisoli, Vera Mogna e Alessandro Zampori nella Vela (CNAM Alassio), Sophia Martino nel Pattinaggio (A.S.D. Olimpia Alassio); Samuele Iorio e Mattia Fornaro negli sport da ring (A.S.D. Kombat Team).

La serata non si fermerà qui: sono infatti previste quattro Targhe Nominative assegnate a Gabriele Cavalli e Martina Tomasi nel Basket (A.S.D. Pallacanestro Alassio), Giacomo Michelis negli sport da ring (A.S.D. Kombat Team) e Pietro Colombi nel Calcio (A.S.D. Baia Calcio Auxilium Alassio).

Inoltre, verranno consegnate ben 121 Medaglie di Cristallo per celebrare tutti i giovani atleti alassini che hanno dimostrato grande dedizione e ottimi risultati nello sport, sia individualmente che in squadra.

Gli atleti premiati fanno parte di tutte le società già sopra citate ed inoltre di A.S.D. Move Up Alassio, di Alassio Wave Walking e di A.S.D. Alassio Volley.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti, dichiara: "È straordinario il numero di atleti alassini che nel 2023 si sono distinti, confermando il grande valore dei nostri giovani e delle squadre che li preparano. Alassio continua a dimostrarsi una città che non solo crede profondamente nello sport e nei suoi valori, ma investe con determinazione in esso. Siamo veramente emozionati di festeggiare con orgoglio i nostri campioni e tutto il tessuto sportivo alassino in questa serata che ci auguriamo possa essere indimenticabile”.