Calciomercato. Colpo Monticone per la difesa della Sanremese, ufficiale l'arrivo dell'ex centrale di Savona e Varese

L'annuncio del sodalizio matuziano:

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo fino al 30 giugno 2025 con il difensore Mattia Monticone che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato a Genova l'11 maggio 1994, alto 1.81 per 77 kg, Monticone è un centrale di grande esperienza che vanta oltre 300 partite tra serie C e D. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha poi difeso i colori di Pavia, Lumezzane, Savona, Folgore Caratese (4 stagioni), Città di Varese (2 annate) e Prato. L'anno scorso con i toscani ha totalizzato 23 presenze. Col Città di Varese nel 2022 ha vinto proprio a Sanremo la finale play off di serie D.

"Sono un difensore centrale - spiega Mattia Monticone - posso giocare sia in una difesa a tre che in una linea a quattro. Ho disputato quattro stagioni in C e questa sarà la mia nona in serie D. Arrivo a Sanremo dopo una trattativa lampo, è bastato veramente poco per capire che io volevo la Sanremese e la Sanremese voleva me. Sono felicissimo di poter indossare questa maglia e non vedo l’ora di poter giocare la prima partita. Mi metto a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni, se c'è da lavorare e da combattere non mi tirerò certo indietro".