Calcio | Carcarese Under 21, Ogici e Vico in coro dopo la vittoria con il Plodio: "Grande intensità, una vittoria che ci siamo meritati" (VIDEO)

Ogici: “Sono contentissimo, abbiamo giocato con tanta intensità. Abbiamo cercato di tenere viva la partita e di chiuderla nei momenti finali. Sono contento per il gol, dopo tanto tempo e alcune espulsioni, mi libera molto. Devo fare i complimenti ai ragazzi, oggi è stata una partita di cattiveria e di grinta, non abbiamo mai mollato. Ora dobbiamo lavorare sodo e cercare di tenere aperta la classifica, i prossimi punti sono fondamentali per evitare i playout. Non dobbiamo sottovalutare nessuno e avere la stessa cattiveria di oggi”

Vico: “Ci meritiamo questo risultato, ci impegniamo sempre in allenamento. Purtroppo quest’anno sono arrivate poche vittorie, abbiamo fatto tanti pareggi, è stata un’emozione vincere dopo tanto. Come ha detto il capitano, nelle prossime due gare dobbiamo avere questa grinta per chiudere bene il campionato”.

Le dichiarazioni ai canali ufficiali biancorossi: