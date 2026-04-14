Calcio | Violenza allo stadio Riva, il Pontelungo: “Vittima il nostro tesserato, fatti gravi e inaccettabili”

E' arrivata la presa di posizione del Pontelungo dopo il brutto episodio avvenuto al termine della partita tra la Juniores granata e il Pietra Ligure. Un aggressione con tanto di mazza da baseball, con tanto di emanazione di un daspo per l'autore del gesto:

"L’A.S.D. Pontelungo 1949, in relazione ai gravi fatti accaduti al termine della gara del campionato Juniores disputata presso lo stadio “Annibale Riva” di Albenga contro l’A.S.D. Pietra Ligure, intende esprimere la propria ferma e totale condanna nei confronti di ogni forma di violenza.

La società sottolinea con rammarico come l’episodio abbia visto coinvolto, in qualità di vittima, un proprio tesserato, colpito in maniera violenta da un soggetto estraneo al club. Un atto grave e inaccettabile che nulla ha a che vedere con i valori sportivi che il Pontelungo promuove da sempre dentro e fuori dal campo.

L’A.S.D. Pontelungo 1949 ribadisce la propria piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e delle autorità competenti, ringraziandole per il tempestivo intervento e per l’attività svolta nell’individuazione delle responsabilità.

Il Pontelungo continuerà a impegnarsi affinché il calcio resti un ambiente sano, educativo e rispettoso, lontano da qualsiasi forma di violenza".