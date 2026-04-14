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Calcio | 14 aprile 2026, 10:54

Calcio | L'arbitro Trabucco dimesso dall’ospedale, sospiro di sollievo dopo il malore in Carcarese–Arenzano

Calcio | L'arbitro Trabucco dimesso dall’ospedale, sospiro di sollievo dopo il malore in Carcarese–Arenzano

Arrivano fortunatamente notizie rassicuranti sulle condizioni di Paolo Trabucco. Il direttore di gara della sezione di Chiavari era stato ricoverato a seguito di un malore accusato domenica scorsa, durante il match tra Carcarese e Arenzano.

A causa di una fitta al petto, il medico sociale biancorosso aveva richiesto per precauzione l'intervento del defibrillatore, il cui utilizzo non si è però reso necessario. Dopo gli accertamenti di rito e una notte trascorsa in osservazione, l'arbitro è stato dimesso nella giornata di ieri.

A lui l'augurio di una rapida ripresa.

Lorenzo Tortarolo

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