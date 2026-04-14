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Calcio | 14 aprile 2026, 11:02

Calcio | Serie D, ufficiali le date di playoff, playout e poule scudetto

Mancano solo tre partite al termine della regular season

Calcio | Serie D, ufficiali le date di playoff, playout e poule scudetto

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date e la programmazione della fase post-campionato. Il calendario riguarda la corsa per il titolo di Campione d’Italia, oltre ai verdetti definitivi per i Play Off e i Play Out. Tre appuntamenti che potrebbero riguardare anche le formazioni savonesi, seppur l'auspicio sia di vedere il Vado impegnato nella corsa al titolo nazionale e Celle Varazze e Cairese direttamente salve.
 

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti:
 

Poule Scudetto (Titolo Campione d’Italia)

La competizione per assegnare il tricolore dilettanti si svilupperà tra maggio e giugno:

10 maggio: 1ª gara triangolare

13 maggio: 2ª gara triangolare

17 maggio: 3ª gara triangolare

24 maggio: Semifinali (Andata)

31 maggio: Semifinali (Ritorno)

6 giugno: Finale (Gara unica) o 3-7 giugno (in caso di Finale con formula Andata/Ritorno)

QUI il regolamento
 

Play Off

La griglia per i piazzamenti d'onore e le graduatorie di ripescaggio si articolerà in due turni:

10 maggio: 1ª Fase

17 maggio: 2ª Fase

QUI il regolamento
 

Play Out

La sfida decisiva per la permanenza nella categoria si giocherà in un'unica data:

10 maggio: Gara unica

QUI il regolamento
 

Nota sugli spareggi: Nel caso in cui si rendessero necessari degli spareggi (previsti per il 10 maggio), il Dipartimento Interregionale si riserva il diritto di modificare il calendario sopra indicato per esigenze organizzative.

Lorenzo Tortarolo

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