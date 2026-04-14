Calcio | Serie D, ufficiali le date di playoff, playout e poule scudetto

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date e la programmazione della fase post-campionato. Il calendario riguarda la corsa per il titolo di Campione d’Italia, oltre ai verdetti definitivi per i Play Off e i Play Out. Tre appuntamenti che potrebbero riguardare anche le formazioni savonesi, seppur l'auspicio sia di vedere il Vado impegnato nella corsa al titolo nazionale e Celle Varazze e Cairese direttamente salve.



Di seguito il dettaglio degli appuntamenti:



Poule Scudetto (Titolo Campione d’Italia)

La competizione per assegnare il tricolore dilettanti si svilupperà tra maggio e giugno:

10 maggio: 1ª gara triangolare

13 maggio: 2ª gara triangolare

17 maggio: 3ª gara triangolare

24 maggio: Semifinali (Andata)

31 maggio: Semifinali (Ritorno)

6 giugno: Finale (Gara unica) o 3-7 giugno (in caso di Finale con formula Andata/Ritorno)

QUI il regolamento



Play Off

La griglia per i piazzamenti d'onore e le graduatorie di ripescaggio si articolerà in due turni:

10 maggio: 1ª Fase

17 maggio: 2ª Fase

QUI il regolamento



Play Out

La sfida decisiva per la permanenza nella categoria si giocherà in un'unica data:

10 maggio: Gara unica

QUI il regolamento



Nota sugli spareggi: Nel caso in cui si rendessero necessari degli spareggi (previsti per il 10 maggio), il Dipartimento Interregionale si riserva il diritto di modificare il calendario sopra indicato per esigenze organizzative.