Calcio | Celle Varazze. Prosegue la rincorsa salvezza, Stefania Villa: "Questo gruppo vuole rimanere in D" (VIDEO)

Il Celle Varazze prosegue il suo percorso di risalita nel girone di Serie D, confermando il buon momento di forma sotto la guida tecnica di mister Boschetto. Con 10 punti raccolti nelle ultime quattro gare, la formazione biancoblu ha dato una scossa importante alla propria classifica, rimettendo nel mirino l'obiettivo della salvezza diretta.

Ai microfoni di SvSport, Stefania Villa analizza la recente vittoria contro il Varese e il percorso di crescita della squadra. Dopo il pesante stop di Biella, il gruppo ha saputo compattarsi, ritrovando solidità difensiva e cinismo sotto porta.