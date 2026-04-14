Calcio | Serie D. Stagione finita per mister Floris, quattro giornate di squalifica per il tecnico della Cairese. Celle Varazze a Saluzzo senza Capra

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
ALLENATORI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
ABATERUSSO CLAUDIO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A. accompagnate da espressione blasfema. (R AA)
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FLORIS ROBERTO (CAIRESE)
Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.
VERDINI DIEGO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BALLERI DAVID (CELLE VARAZZE F.B.C.)
Per avere rivolto espressioni offensive e provocatorie all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CACCIATORE GIUSEPPE (SALUZZO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIORCELLI NICOLO (CAIRESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FERRARI EDOARDO (ASTI)
CAPRA EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
BERTONI FEDERICO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAVAN NICOLO (BIELLESE 1902)
SCIENZA MICHELE (CHISOLA CALCIO)
GERBINO THOMAS (DERTHONA FBC 1908)
RAVERA EDOARDO (SALUZZO)