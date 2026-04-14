Calcio | 14 aprile 2026, 18:20

Calcio | Serie D. Stagione finita per mister Floris, quattro giornate di squalifica per il tecnico della Cairese. Celle Varazze a Saluzzo senza Capra

I valbormidesi a Vado dovranno rinunciare anche a Giorcelli e Boveri

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ABATERUSSO CLAUDIO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A. accompagnate da espressione blasfema. (R AA)
 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FLORIS ROBERTO (CAIRESE)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.
 

VERDINI DIEGO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale.
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALLERI DAVID (CELLE VARAZZE F.B.C.)

Per avere rivolto espressioni offensive e provocatorie all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CACCIATORE GIUSEPPE (SALUZZO)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIORCELLI NICOLO (CAIRESE)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARI EDOARDO (ASTI)

CAPRA EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BERTONI FEDERICO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAVAN NICOLO (BIELLESE 1902)

SCIENZA MICHELE (CHISOLA CALCIO)

GERBINO THOMAS (DERTHONA FBC 1908)

RAVERA EDOARDO (SALUZZO)

redazione

