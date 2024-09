Calcio, Coppa Liguria. Tre gol e tre punti, il Quiliano & Valleggia supera all'esordio la Spotornese

QUILIANO & VALLEGGIA - SPOTORNESE 3-1 (7' Ormenisan, 39' Ottonello, 78' Fanelli - 80' Buffo)

50' Finisce qua! Il Quiliano & Valleggia batte 3.1 la Spotornese all'esordio in Coppa Liguria

49' Buffo - Peuto, ultimo cambio Spotornese

45' saranno cinque i minuti di recupero

41' ultimi 5 minuti di gioco, si scatena il diluvio nel frattempo sul Picasso

36' entra nelle fila di casa anche Salvador

35' Accorcia le distanze la Spotornese, Buffo appostato sul secondo palo ha tempo e spazio per battere Mata. Disattenta la retroguardia di casa

33' Tris Q&V! Morchio pennella in area, Fanelli si accentra e di prima intenzione deposita alle spalle di Delfino

30' "Cioccolatino" di Ferrotti per l'inserimento a destra di Ferrotti, salvataggio spettacolare quasi sulla linea della retroguardia ospite

25' D'Amico per Olivieri, nuovo cambio Q&V

24' Oddera lotta e riconquista un pallone che sembrava fermo, frustata di sinistro che trova prontissimo Mata. Bravi entrambi

22' partita che corre meno fluida rispetto al primo tempo, affiora anche un pizzico di stanchezza di fine estate

19' Intili lascia il campo per Penna, la fascia di capitano passa a Zhuzhi

18' ancora una palla morbida di Patitucci, spizza di nuca Intili, Mata c'è

14' Nel Q&V in campo Leskaj per Mencacci, nella Spotornese Oddera rileva Realini

11' è durato pochissimi minuti la partita di Bellotto, intervento in ritardo e Tameo estrae il cartellino rosso

10' Mencacci liscia la conclusione ma innesca un assist per Fanelli, fendente destro che sbatte sul palo prima di terminare sul fondo

8' Punizione Spotornese dai 30 metri, Carrera va di piatto, impossibile dare la giusta forza alla conclusione

7' nella Spotornese in campo Bellotto per Brini, Ferraro lancia anche Balzano per Casalinuovo, Zhuzhi si sposta a sinistra

6' gomito alto di Giusto, Tameo estrae il giallo

5' forza Brini dai 25 metri, destro alto

4' c'è in campo Fanelli per Ottonello

2' pallone flottante di Patitucci in area, blocca Mata

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo Q&V in vantaggio di due reti all'intervallo

41' sfiora il tris di testa Ferrotti, quando i biancorossoviola cambiano marcia è davvero difficile contenerli

39' raddoppio di Ottonello! L'esterno destro conferma la sua ottima serata raddoppiando a poco pià di cinque minuti dalla fine del primo tempo

37' pepe in campo, un cartellino giallo per parte

34' iniziativa di La Piana a sinistra, Mata è bravissimo a scegliere il tempo dell'uscita in anticipo su Intili

28' punizione dal limita a cura Ferrotti, battuta che supera la barriera ma è troppo debole per impensierire Delfino

26' ammonito La Piana

23' ancora Bianco a sollecitare Mata, respinge l'estremo di casa

22' risponde la Spotornese, sfiora di testa Bianco, lasciato solo, si distende Mata a deviare in corner

21' occasione Q&V: contrasto tra Leone e La Piana, lascia correre Tameo, sulla sventagliata Ottonello apre il sinistro, palla fuori di un metro

19' Ecco i Drunkerz, i tifosi organizzati della Spotornese sono arrivati al Picasso

15' lavorano su traiettorie tattiche similari Molinaro e Ferraro, 4-4-2 per entrambi i team in campo

11' ripartenza micidiale dei Q&V, verticalizzazione verso Ferrotti che viaggia quasi 50 metri palla al piede, conclusione sul palo per l'attaccante di casa

6' Quiliano & Valleggia in vantaggio! Ormenisan trasforma al meglio da pochi passi il cross di Ottonello! Accelerata bruciante dell'esterno di Molinaro!

2' prima conclusione dopo pochi istanti per i pdroni di casa, blocca Delfino

1' si parte!

PRIMO TEMPO

QUILIANO & VALLEGGIA: Mata, Morchio, Leone, Giusto, Olivieri, Cestelli, Ottonello, Brini, Ferrotti, Ormenisan, Mencacci

A disposizione: Bruzzone, Giorgetti, Leskaj, Reffo, Fanelli, D'Amico, Salvador, Bondi, Bazzano.

Allenatore: Molinaro

SPOTORNESE: Delfino, Zhuzhi, Casalinuovo, Chessa, Carrera, Buffo, La Piana, Patitucci, Realini, Bianco, Intili.

A disposizione: Filippi, Balzano, Basso, Vicentini, Peuto, Bellotto, Penna, Aliu, Oddera.

Allenatore: Ferraro

Arbitro: Tameo di Albenga