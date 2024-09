Calcio. Contrordine Borgio Verezzi: "Lunedì iniziamo la preparazione"

Un colpo di scena dietro l'altro sta coinvolgendo una piazza tradizionalmente tranquilla come quella di Borgio Verezzi.

Dopo la presentazione del nuovo progetto per lo stadio Comunale, il presidente Fabio Cordiale aveva convocato per la mattinata di domani una conferenza stampa. Un confronto con i media che però non si terrà, dato che per la serata di lunedì è stato annunciato dalla società il via alla preparazione atletica precampionato.

Una situazione fluida e in evoluzione, in attesa di avere un quadro definito sul futuro rossoblu.