Calcio, Albenga. Avviata la procedura fallimentare, il curatore sarà Alberto Marchese

Si avvia verso l'esito più cupo la triste parabola dell'Unione Sportiva Albenga.

La procedura fallimentare per il club ingauno ha preso infatti il via con la nomina, durante la settimana, del curatore. Come avvenuto per il Savona, l'incarico è stato affidato al dottor Alberto Marchese.

La prima udienza è fissata il 18 settembre dove saranno esaminati la lista creditori e le varie passività del club.

Il via alla procedura lasciava presupporre una possibile trasformazione sociale in SRL, invece l'iter ha preso il via nonostante l'Albenga sia ancora di fatto un'associazione sportiva.

Non sono previsti infine contraccolpi per Juniores e selezione Femminile: per entrambi è arrivato il via libera per la disputa delle ultime partite stagionali.