Calcio, Torneo delle Regioni. L'Under 15 apre la manifestazione, Liguria attesa dai confronti con Puglia, Calabria e Molise

E' iniziata questa mattina l'edizione numero 61 del Torneo delle Regioni.

Come sempre i raggruppamenti del comparto maschile sono stardardizzati, con la Liguria che nelle categorie Under 19, Under 17 e Under 15 dovrà confrontarsi (nell'ordine) con Puglia, Calabria e Molise.

Gironcino a tre, invece per la selezione femminile di Ugo Maggi, attesa alle 14:30 dal confronto proprio con la Calabria, e poi dalla Puglia.

Tutte le partite del girone comprendente la Liguria saranno presenti sul livescore di Svsport.it

A seguire il recap del regolamento.

Anche per l’edizione 2025 del Torneo delle Regioni, sono stati mantenuti gli stessi orari di gioco adottati lo scorso anno:

Under 15: ore 9:30

Under 17: ore 11:00

Femminile: ore 14:30

Under 19: ore 17:00

Le squadre appartenenti alla medesima regione disputeranno le proprie partite sullo stesso terreno di gioco.



FASE A GIRONI – CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Nel caso in cui due formazioni concludano il girone a pari punti in testa alla classifica, il criterio per stabilire la squadra vincente (e di conseguenza la seconda) seguirà questo ordine:

Risultato dello scontro diretto tra le due formazioni;

Miglior differenza reti complessiva nel girone;

Maggior numero di gol realizzati nel girone;

Minor numero di reti incassate;

Migliore posizione nella classifica fair-play;

Sorteggio.

Qualora invece ci siano più di due squadre a pari merito, si procederà con la classifica avulsa.



FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Accederanno ai quarti di finale le prime classificate dei cinque gironi e le tre migliori seconde. Per la categoria femminile avanzeranno le vincitrici dei triangolari e tutte le seconde classificate dei gironi composti da quattro squadre.

Nel sorteggio dei quarti, si distingueranno le teste di serie dalle altre: le tre seconde e la peggiore tra le prime classificate non saranno teste di serie.

Sia nei quarti che nelle semifinali, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente con i calci di rigore. La finale, invece, prevede la disputa dei tempi supplementari prima eventualmente dei rigori.



DISCIPLINA – AMMONIZIONI

I giocatori ammoniti andranno in diffida e, alla seconda ammonizione, scatterà una giornata di squalifica. Tuttavia, tutte le diffide saranno azzerate all'inizio della fase a eliminazione diretta.