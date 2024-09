Calcio. Coppa Italia di Promozione, programma stuzzicante dal ponente alla Val Bormida: spiccano Finale-Pontelungo e Millesimo-Carcarese

E' solo la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia di Promozione, ma i risultati di domenica scorsa e le gare in programma nel tardo pomeriggio potranno già regalare qualche spunto interessante in chiave campionato, pronto a scattare il prossimo 22 settembre.

Nel gruppo A Finale e Pontelungo, di scena al "Borel", cercano subito conferme dopo le belle vittorie contro Argentina e Ventimiglia nelle sfide giocate sette giorni fa. In Val Bormida tutte le attenzioni saranno invece concentrate sul derby tra Millesimo e Carcarese, sfida clou del girone B: la squadra di Macchia cerca il primo risultato positivo dopo la sconfitta di Ceriale, mentre i biancorossi puntano al bis per dar seguito al 3-1 in rimonta rifilato al Bragno, pronto a ricevere al "Penzo" la squadra di Mambrin.

A chiudere il programma delle savonesi, nel gruppo C, Legino-Sestrese e San Cipriano-Albissole: per la formazione di Tobia un bel banco di prova contro una delle più serie candidate alla vittoria del campionato, mentre i ceramisti di Sarpero, vittoriosi proprio sui verdeblu all'esordio, vogliono dimostrare fin da subito di poter recitare un ruolo da protagonista anche in Promozione dopo aver dominato la Prima Categoria dello scorso anno.