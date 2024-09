Calcio. Prolungata l'allerta arancione, già ufficiali un buon numero di rinvii per le sfide di Coppa

Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”: Ventimiglia (IM); Dolceacqua (IM); Camporosso (IM); Ospedaletti (IM) Sanremo (IM); Taggia (IM); Alassio (SV); Albenga (SV); Borghetto Santo Spirito (SV); Ceriale (SV); Loano (SV); Quiliano (SV); Vado Ligure (SV); Savona; Albissola Marina (SV); Celle Ligure (SV); Campo Sportivo “Torbella” di Genova; Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE) Serra Riccò (GE); Sori (GE) Recco (GE); Santa Margherita Ligure (GE); Rapallo (GE); Chiavari (GE); Cicagna (Loc. Monleone) (GE); Lavagna (GE); Sestri Levante (GE); Casarza Ligure (GE); Levanto (SP); Beverino (SP); Follo e Piana di Battolla (SP); Ceparana (SP); Arcola (SP); Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP); Santo Stefano di Magra (SP); Vezzano Ligure (SP); Ameglia (SP); Lerici (SP); Ponzano Magra (SP); Sarzana (SP).