Calcio. Serie D, botta e risposta Vita-De Riggi, il campionato del Vado inizia con un pari in casa del Chisola

C'era grande attesa per l'esordio in campionato del Vado, reduce dal roboante 3-0 in Coppa Italia contro la Sanremese.

Il Chisola si è rivelato però nuovamente avversario ostico da superare, come testimonia l'1-1 finale del match giocato a Vinovo: a portare in vantaggio i rossoblu ci ha pensato Diego Vita (70'), al secondo centro consecutivo in gare ufficiali, prima del pareggio finale ad opera di De Riggi.

Un punto comunque da marcare anche alla luce dei risultati maturati sugli altri campi: il Varese, tra le candidate alla vittoria del campionato insieme al Vado, è stato raggiunto proprio allo scadere dalla Vogherese (2-2 il finale), con il NovaRomentin, atteso sabato in anticipo al "Chittolina", fermato sull'1-1 dal Derthona.

Da segnalare il tonfo esterno della Sanremese ad Albenga, mentre spiccano le vittorie delle neopromosse Cairese e Fossano contro Borgaro e Gozzano.

Rinviata al 52' sul parziale di 0-1 Imperia-Ligorna; nemmeno iniziata, causa allerta arancione, Lavagnese-Oltrepò.