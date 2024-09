Calcio, Carcarese. Brignone dopo il 2-2 con il Millesimo: "Subito il loro gioco, m siamo riusciti a rimetterla in piedi"

“Sono contento di aver segnato di nuovo, con il Millesimo è stata una partita difficile contro un avversario forte, noi abbiamo subito il loro gioco, ma alla fine siamo riusciti a metterla in piedi. Ci abbiamo

creduto fino alla fine e per fortuna abbiamo pareggiato, un risultato secondo me giusto perché comunque oltre le occasioni del gol ne abbiamo avute anche altre. Domenica con il Ceriale dovremo entrare in campo con la testa e l’atteggiamento giusto per evitare di andare in difficoltà”

Bomber Francesco Brignone commenta il 2-2 con il Millesimo ai microfoni del club biancorosso: