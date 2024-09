Il mondo del calcio piange Davide Meirana, è stato uno dei primi "vice" di mister Buttu

La dedica post Albenga - Imperia di mister Pietro Buttu a Davide ha trovato purtroppo un suo significato. Stamane è infatti arrivata la notizia della morte di Davide Meirana, ex vice del tecnico ingauno nella storica cavalcata del Laigueglia e nel primo periodo al Finale.

Meirana, originario di Genova ma da oltre 30 anni ad Albenga, è venuto a mancare all'età di 58 anni, dopo una lunga e coraggiosa lotta contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Fu lui stesso ad aprire il negozio Sisley circa tre decenni fa, trasformandolo rapidamente in un punto di riferimento per la moda nella Città delle Torri. Con il suo gusto e la sua gentilezza, Davide si era guadagnato l'affetto e la stima di tutti, diventando una figura amata non solo tra i clienti, ma anche nella comunità cittadina.

Recentemente, nonostante la malattia che lo affliggeva, Davide si è unito in matrimonio con Silvana, la sua compagna di vita, con una piccola cerimonia svolta in ospedale.

Il santo rosario sarà recitato domenica 15 settembre alle 17.30 nella camera ardente dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. I funerali avranno luogo lunedì 16 settembre alle 9.30 nella cattedrale San Michele.

La dedica di mister Buttu: