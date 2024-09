Calcio. Serie D, esame NovaRomentin per il Vado: al "Chittolina" si gioca d'anticipo, il racconto minuto per minuto

VADO - NOVAROMENTIN 2-0 (22' Vita, 39' Capra)

Squadre al riposo: Capra trascinatore con assist per Vita e gol da cineteca, il Vado conduce 2-0 sul NovaRomentin

45' un minuto di recupero

44' cerca gloria personale anche Gagliardi, azione personale conclusa con un destro troppo centrale controllato in due tempi da Ferrante

39' LA MAGIA DI EDO CAPRA! CHE GOL INCREDIBILE! 2-0 VADO! Il capitano rossoblu recupera palla di forza nei pressi della linea laterale, si accentra e con un esterno destro delizioso indovina una traiettoria spettacolare che scavalca Ferrante! A bocca aperta il "Chittolina", rossoblu avanti di due reti

37' Diop appoggia all'indietro regalando il pallone a Saccà, l'ex Derthona si invola verso la porta di Bellocci, bravo a restare in piedi fino all'ultimo e a bloccare il pallone rasoterra calciato dall'esterno piemontese

34' Vernocchi tenta la soluzione diretta in porta, poca luce per poter impensierire Bellocci, che controlla il pallone uscire oltre la linea di fondo

33' punizione dal lato corto dell'area rossoblu a favore dei rossoverdi, nel frattempo si accende un piccolo diverbio nei pressi del dischetto, sedato subito dal direttore di gara

28' Vernocchi riceve da Rizzo dopo un corner battuto velocemente, pallone tagliato in area che non viene però raggiunto da alcun compagno

27' come già ribadito nelle precedenti uscite, il potenziale del Vado, in fase di possesso, è notevole; da rivedere alcune situazioni in fase difensiva, che dà la sensazione di poter rischiare qualcosa di troppo quando i piemontesi agiscono di rimessa

26' ammonito Abonckelet, primo giallo della gara

22' VITA! ANCORA LUI! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Capra tra le linee pesca serve il numero undici rossoblu, diagonale mancino in corsa che si spegne all'angolino dove Ferrante non può arrivare! 1-0 al "Chittolina"

18' Abonckelet ingaggia nuovamente il duello in velocità con Chelli, questa volta è il difensore rossoverde ad avere la meglio e a conquistare fallo nella propria area di rigore

16' traiettoria corta sul primo palo di Gagliardi, riparte veloce il NovaRomentin con la sventagliata di Dodaro, uno degli ex di giornata, a pescare Saccà, diagonale a metà tra un tiro e un cross che sfila sul fondo

15' giocata di forza di Abonckelet, che costringe al fallo Chelli, punizione per il Vado nei pressi della bandierina

13' proteste piemontesi per un presunto tocco di mano in area sul pallone calciato al volo da Piscitella, Tagliaferri di Lovere fa ampi cenni di proseguire

8' iniziativa a sinistra ancora di Piscitella, Vernocchi dal limite tenta poi la conclusione senza inquadrare lo specchio

5' prima sgasata a sinistra di Diop, saltato secco il diretto avversario prima di mettere in mezzo il pallone, allontanato dalla difesa rossoverde: sulla respinta arriva in corsa Mele che calcia un metro a lato della porta difesa da Ferrante

4' cross di Cottarelli dalla destra, si inserisce in area Capra che di testa spedisce di poco alto

3' De Lucia opera alcuni cambi rispetto alla gara con il Chisola: davanti tocca a Vita agire da punto di riferimento avanzato, con Capra e Gagliardi alle sue spalle, panchina per Alfiero. In cabina di regia Mele, Abonckelet e Bussaglia mezz'ali

2' prima conclusione del match ad opera di Piscitella, destro fuori misura che non crea problemi a Bellocci, schierato tra i pali al posto di Sattanino.

1' si parte! Vado in completo rossoblu, divisa bianca per i piemontesi

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Cottarelli, Montesano, Venneri, Diop; Abonckelet, Mele, Bussaglia; Capra, Gagliardi; Vita

A disposizione : Sattanino, Monteverde, Lora, Alfiero, Mameli, Casazza, Corengia, Donaggio, Damonte

Allenatore : De Lucia

NOVAROMENTIN: Ferrante, Cannistrà, Svystelnyk, Saccà, Dodaro, Rizzo, Piscitella, Chelli, Vernocchi, Estrella, Bertoni

A disposizione : Agostino, Rosato, De Lorenzis, Bertelegni, Bugno, Gallo, Favale, Gerbino, Altomonte

Allenatore : Gonzalez

Arbitro: Tagliaferri di Lovere

Assistenti: Pozzi di Varese - Bonicelli di Bergamo