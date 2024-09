Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Pietra Ligure ai quarti, biancocelesti in scioltezza 4-1 sul Molassana

PIETRA LIGURE - MOLASSANA 4-1 (4' Rovere, 37' Ga. Insolito, 51' Faedo, 57' Dominici rig. - 81' Rapetti)

45' non c'è recupero! il Pietra batte 4-1 il Molassana!

41' il Molassana prova a rendere il gap meno pesante, colpo di testa di Robotti alzato da Duberti sopra la traversa

37' esce un applauditissimo Gabriele Insolito, spazio a Gibertini sulla fascia destra

36' ACCORCIA IL MOLASSANA, TOCCO DA POCHI PASSI DI RAPETTI, POCO REATTIVA NELL'OCCASIONE LA RETROGUARDIA PIETREES

30' nota di merito anche per Duberti, respinda di piede a un quarto d'ora dalla fine

29' sostituzione under per Cocco: Lingua subentra a Giraudo

28' ultimo cambio Bolassana, Giansoldati per Sanguineti

25' due cambi Molassana: escono Scarantino e Costa, al loro posto Fabbrucci e robotti

21' secondo cambio Pietra, ci sarà Puddu ad affiancare Lufi nel pacchetto centrale, lascia il campo Pili

20' I ritmi sono calati parecchio, il Pietra va avanti a fiammate

16' cambio Pietra, nel cuore del centrocampo ora c'è Franco al posto di un buon Castiglione

14' nuovo cambio Molassana, Traverso per Praglia

12' DOMINICI SPIAZZA GUERRINO! 4-0 PIETRA

11' RIGORE PER IL PIETRA, ABBATTUTO FAEDO IN AREA

10' cambio Molassana, in campo Fanti per Grossi

6' TRE A ZERO PIETRA! FAEDO! LA PRIMA CONCLUSIONE E' RESPINTA DA GUERRINO, LA SECONDA NO! QUALIFICAZIONE IN GHIACCIO PER LA SQUADRA DI COCCO

5' replica Castiglione dai 18 metri, collo destro con poca fortuna

2' il primo tiro della ripresa è del Molassana, cerca il secondo palo Costa, Duberti non deve però intervenire

1' si riparte, non sono stati segnalati cambi

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero

44' Pietra in gestione anche a livello di ritmi di gara, i biancocelesti non rinunciano però a pungere, si allunga Dominici, destro in corsa stoppato dall'estremo ospite.

37' NUOVA RIPARTENZA DEL PIETRA, QUESTA VOLTA E' VINCENTE! FENDENTE DI GA. INSOLITO, GIERRINO TOCCA MA NON PUO' EVITARE IL 2-0!

36' proteste del Molassana per l'uscita con i pugni di Duberti, secondo i rossoblu fuori dall'area di rigore

35' Pietra vicinissimo al raddoppio, Faedo ha spazio a sinistra, puntata sull'uscita di Guerrino che chiude lo specchio

32' tatticamente non cambia nulla nel Pietra, Faedo punta al fianco di Dominici

27' solito grande lavoro di Dominici senza palla, sfera recuperata ad aprire per Ga. Insolito, battuta tesa in area per la girata di testa, di poco imprecisa, di Castiglione

22' problemi per Sogno che si accascia a terra dopo un allungo, Cocco lo richiama in panchina, al suo posto Faedo

18' Rovere a pochi centimetri dalla doppietta: il tema è si ripete, dribbling da sinistra per cercare di destro il palo lungo

15' Molassana che fatica ad attaccare centralmente il Pietra, Sanguineti prova a sollecitare Duberti dalla distenza, sfera però fuori

13' la gara corre via su ritmi piacevoli: punizione Pietra da sinistra che Pili prova a tramutare in oro sul lato opposto, bene la potenza, meno la mira

6' reazione Molassana da piazzato, conclusione fuori misura di Grossi

4' PRIMO AGGIORNAMENTO E SUBITO PIETRA IN VANTAGGIO! ROVERE! L'ATTACCANTE PARTE A SINISTRA, DRIBBLING E GOL CON IL PIEDE AMICO. 1-0 PER I PADRONI DI CASA

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Odasso, Lufi, Dominici, Rovere, Sogno, Borlotti, Giraudo, Castiglione, Ga. Insolito.

A disposizione: Vernice, Gasco, Guardone, Gibertini, Puddu, Faedo, Aicardi, Lingua, Franco.

Allenatore: Cocco

MOLASSANA: Guerrino, Grossi, Mazzolini, Pittaluga, Sanguineti, Ventura, Rapetti, Scarantino, Costa, Praglia, Scimone.

A disposizione: Bernardoni, Fabbrucci, Traverso, Fanti, Dorno, Giansoldati, Severi, Robotti, Avanzino.

Allenatore: Gallo

Arbitro: Fraticelli di Genova

Assistenti: Bernardini e Cocco di Genova