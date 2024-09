Il Novaromentin è una squadra che contro il Vado ha fatto capire di poter disputare una buona stagione.

Del resto la qualità nell'organico di Pablo Gonzalez (ex bomber di Novara, Palermo e Siena) davvero non manca, seppur, come sottolineato dallo stesso tecnico, i rossoblu abbiano dimostrato maggior efficacia nella propria manovra offensiva.