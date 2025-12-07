Calcio. Un pareggio che scontenta tutti, Cisano - San Filippo Neri è1-1

CISANO - SAN FILIPPO NERI 1-1 (76' Quartieri - 43' Carparelli)
50' FINISCE QUA! 1-1 TRA CISANO E SAN FILIPPO NERI
44' El Harzli per Furlanetto, nuovo cambio San Filippo
43' il Cisano con due uomini in meno continua ad attaccare
41' CISANO IN 9 ESPULSO HAMATI. Proteste dell'attaccante dopo un contatto in area, Calò esibisce subito il cartellino rosso
39' Si va subito nell'altra metà campo, Sonny dice no al colpo di testa di Hamati
39' Condoreli in lob su Vinci, l'uscita disperata del portiere inibisce il tentativo del numero 10 ingauno.
37' Garofalo rileva Setti, Cisano in forcing nonostante l'inferiorità numerica, la San Filippo tira il fiato
33' ingenuità di Vignaroli, secondo giallo per simulazione, Cisano in dieci
31' IL PAREGGIO IMPROVVISO DEL CISANO! IL TIRO DI HAMATI TROVA LA DEVIAZIONE GIUSTA DI QUARTIERI PER LA SQUADRA DI PORCELLA. 1-1 AL MERLO
29' cambio San Filippo in campo Giglio per Giordano
28' un'opportunità per parte con Hamati bloccato da Rizzo, pochi istanti dopo Gloria arriva all'appuntamento con il raddoppio con un pizzico di ritardo.
25' cambio San Filippo Neri, dopo Gloria entra in campo Galassi, esce Spinelli
24' è arrivato il momento di Gattuso, esce Ardissone
22' rischia il secondo giallo Giordano, invocato a gran voce dalla panchina del Cisano, Calò fischia solo il fallo
17' Ardissone di destro dai 20 metri, alto, ammonito Spinelli
16' ammonito Vignaroli sta per entrare Gattuso
13' si rivede il Cisano, battuta poco convinta di Setti. Serve più cattiveria da parte biancovlu
9' match point San Filippo Neri. Carparelli pensa troppo dopo l'assist di Spinelli, Vinci monumentale nel dire di no alla punta giallorossa
5' bell'azione del Cisano che porta Hamati a colpire di testa, l'attaccante cerca il palo lungo senza fortuna
4' prova ad alzare il baricentro il Cisano
2' ammonito Condorelli
1' doppio cambio per Porcella. In campo Caputo e Vignaroli, escono Gagliano e Loberto
SECONDO TEMPO
47' squadre negli spogliatoi, avanti la San Filippo
46' ammonito Prudente
43' CARPARELLI! SAN FILIPPO IN VANTAGGIO! DIFESA DEL CISANO ANCORA UNA VOLTA IN AFFANNO, IL BOMBER TROVA LA STOCCATA PER INFILARE VINCI
39' Hamati centrale blocca Rizzo
38' ancora Vinci a dire di no ai giallorossi, le occasioni da gol sono proporzionali agli errori su entrambi i fronti
37' il Cisano fatica tantissimo nelle letture, la San Filippo si trova di fatto un'opportunità omaggio con Condorelli, destro teso, a un palmo dall'incrocio
36' Spinelli fa tutto bene, tranne la conclusione, un passaggio di fatto a Vinci. Furioso Curto
35' orchestra bene il Cisano al limite, Donà ha l'oppportunità di presentarsi di fronte a Rizzo, paratissima in uscito dell'estremo ingauno, bravo a coprire con ll corpo il proprio specchio
32' traversa di Jimenez, colpo di testa indisturbato sugli sviluppi di calcio d'angolo, la trasversale salva la squadra di Porcella
28' iniziativa personale di Ardissone, il centrocampista entra in area, ma il suo tiro viene contrato a pochi passi da Rizzo
24' si addormenta la difesa del Cisano, Spinelli si ritrova solo davanti a Vinci, la posizione è defilata e il destro non trova lo specchio
19' ci prova Carparelli ad alzare il livello: il numero 7 riesce contemporaneamente ad arpionare e girare la sfera verso la porta. Giocata difficilissima, Vinci blocca in due tempi
18' tantissima tensione in campo, accompagnata da errori tecnici banali, eppure entrambe le squadre avrebbero il potenziale per fare molto meglio
12' Hamati ha tempo e spazio dai 20 metri, sinistro troppo chiuso rispetto allo specchi di Rizzo
10' poca manovra si cerca subito la conclusione, anche Vignola ci prova, Rizzo non deve intervenire
8' punizione di Condorelli, battuta arquata, ma ben oltre la traversa di Vinci
4' forza Hamati dalla distanza, conclusione alta
2' angolo di Condorelli, Vinci smanaccia poco sotto la traversa, parte a buoni ritmi la San Filippo
1' si parte!
PRIMO TEMPO
CISANO: Vinci, Quartieri, Donà, Gagliano, Prudente, Mantero, Ardissone, Vignola, Loberto, Hamati, Setti.
A disposizione: Zunino, Talka, Piotto, Gerini, Gattuso, Ardoino, Caputo, Vignaoli, Garofalo.
Allenatore: Porcella
SAN FILIPPO NERI: Rizzo, Furlanetto, Giglio, Giordano, Bove, Damonte, Carparelli, Gloria, Spinelli, Condorelli, Jimenez.
A disposizione: Khalil, Banchero, Volturana, El Harzli, El Asri, Gloria, Giglio, Galassi.
Allenatore: Curto - Capezio
Arbitro: Calò di Imperia