Calcio, Serie D Il Ligorna impone il pari al Varese. Pastorino. "Sorpresi dal loro atteggiamento, ma la squadra ha reagito al meglio"

Un punto per parte nella sfida di Genova tra il Ligorna di Mister Pastorino e il Città di Varese di Mister Floris. Al preciso diagonale di Cericola risponde Banfi con un’eurogoal da fuori che fissa il risultato sul definitivo 1-1. La prima occasione è di marca Varese con la gran parata di Gentile in volo alla sua destra sulla conclusione potente di Vitofrancesco. Passano quattro minuti e l’estremo biancazzurro si ripete nuovamente sulla conclusione ravvicinata di Valagussa, innescato dal cross basso dalla destra da parte del solito Vitofrancesco. Al 32' è D’Iglio a provarci dalla tre quarti, cercando di sorprendere un Gentile che si dimostra però attento. Al 37' si fa vivo invece il Ligorna con Miracoli, il quale prova a sorprendere il portiere con una conclusione sventata però da Piras. Dopo due giri di lancette ancora Valagussa pericoloso, con la sua volée che scheggia il palo alla destra di Gentile.

Ultima occasione del primo tempo di marca Ligorna, con il colpo di testa di Tussellino su cross da sinistra di Islam ma la sfera termina alta. Si va così al riposo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con il colpo di testa al 48' da parte di Gubellini, solo in area, ma la sfera non impensierisce Gentile. Al 57' si fa vivo invece il Ligorna, a cui viene annullata per fuorigioco la rete di Lionetti, in inserimento sottoporta su cross di Miracoli. Al 60' è nuovamente Valagussa a calciare ma il tiro non impensierisce più di tanto l’estremo difensore ligornino. Al 65' l’inerzia passa sulla sponda biancazzurra: verticalizzazione di Lionetti e Cericola si invola in area, scaricando un diagonale mancino che supera Piras e porta in vantaggio i suoi. Al 73' il Città di Varese trova il pareggio con l’eurogoal di Banfi, capace di incastrare la sfera nel sette alla destra di Gentile e di regalare il pari ai suoi. Ultima occasione di marca varesina, con salvataggio sulla linea di Lionetti. La sfida si chiude dunque sul risultato di 1-1.

Queste le parole di Matteo Cericola, attaccante del Ligorna: «Sicuramente è stata una partita difficile contro una squadra forte, perché lo sappiamo, è una delle pretendenti alla vittoria finale. Noi siamo stati bravi, secondo me, nel primo tempo a soffrire perché loro sono venuti tanto avanti. Poi siamo stati bravi a colpire quando c'è stata l'occasione. Due parole sul mio inizio di stagione? Sono contento perché sono tornato in un posto e in una società con la quale i rapporti non sono mai cambiati e quindi quando il Presidente mi ha dato la possibilità di tornare sono stato molto felice di rientrare in quella che considero quasi una famiglia».

Queste le parole di Daniel Tussellino, ala del Ligorna: «Di positivo ci portiamo a casa sicuramente la prestazione e il risultato. Il Varese ci è venuto a pressare molto alto ma abbiamo saputo reagire. Ci portiamo a casa anche la fase difensiva fatta da grande squadra. Da migliorare forse c’è la nostra flessibilità nei confronti dell'avversario. Non ci aspettavamo che venissero a pressarci così alti e dobbiamo forse saperci adattare meglio. Poi purtroppo rimane un po' il rammarico, in quanto eravamo passati in vantaggio. Però è un punto che dobbiamo prenderci e dobbiamo guardare subito a domenica, quando affronteremo un’altra battaglia».

Questo il commento di Matteo Pastorino, mister dei Biancazzurri: «Il bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo preparato la partita in un certo modo. Abbiamo visto le due partite del Varese contro le ultime due squadre, Albenga e Voghera, ed era una squadra che attende e che non viene a pressare. Quindi l'avevamo preparata in questo modo cercando di riuscire a palleggiare un po' di più, ma abbiamo trovato una squadra che invece è venuta ad aggredirci forte con qualità e intensità. È stato importante come abbiamo reagito a una nuova situazione. Quindi io sono molto contento dei miei ragazzi perché i primi venti minuti sono stati sicuramente a vantaggio del Varese ma la squadra è rimasta compatta, unita, e ha fatto quello che doveva fare. Passato il momento iniziale la partita è diventata un po' più equilibrata e poi abbiamo messo su un buon secondo tempo nell'economia della gara. Io sono molto soddisfatto perché, seppur non conosca ancora bene le altre squadre, il Varese è sicuramente una signora squadra. Quindi la prestazione assume sicuramente un valore maggiore».

SERIE D | GIRONE A LIGORNA vs CITTÀ DI VARESE 1-1 (0-0)

MARCATORI: 65' Cericola, 73' Banfi

LIGORNA: Gentile, Miccoli (78' Danovaro), Grosso, Scannapieco, Miracoli, Cericola, Dellepiane, Mariotti (46' Troiano), Lionetti, Islam (78' Moramarco), Tussellino (87' Tassotti). Mister: Pastorino.

CITTÀ DI VARESE: Piras, Priola (78' Giorgi), Mikhaylovsky, Daqoune (68' Barzotti), Vitrofrancesco, D’Iglio, Valagussa, Maccioni (64' Azizi), Stampi, Gubellini, Banfi. Mister: Floris. ARBITRO: Polizzotto di Palermo