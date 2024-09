Calcio, Vado. Il toto panchina è già nel vivo, in pole c'è Gabriele Giannini

Il Vado vuole serrare i tempi dopo l'esonero di mister Silvestro De Lucia.

Già ieri sera l'opzione del cambio della guardia in panchina appariva come la più probabile, motivo per cui il nome del nuovo allenatore, complice il ritorno in campo tra 72 per il match contro il Chieri, potrebbe essere ufficializzato a strettissimo giro di posta.

Se nelle scorsi giorni erano circolati rumor attorno alla figura di Giancarlo Riolfo, il nome che è emerso nel primo pomeriggio con maggior forza è quello di Gabriele Giannini, ex allenatore della Sanremese.

I contatti tra le parti sono già stati avviati, in attesa della scelta definitiva da parte del club del presidente Tarabotto.