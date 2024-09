Il grande beach volley sbarca a ponente, da oggi la tappa a Diano Marina

Oltre ogni attesa. La tappa del campionato italiano maschile 2x2 (Serie 1) di Beach Volley, in programma sabato 21 e domenica 22 sui campi tracciati sull’Arenile Comunale di Diano Marina, ha fatto registrare un autentico boom di iscrizioni tanto da costringere gli organizzatori della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley a parcheggiare in lista d’attesa un buon numero di coppie che avevano avanzato richiesta per partecipare alla rassegna.

«Spiace sempre dover escludere qualcuno da una manifestazione sportiva. Il regolamento impone purtroppo una partecipazione limitata alla nostra manifestazione –commenta il presidente del sodalizio ponentino Giuseppe Privitera– la lista d’ingresso è bloccata a 24 squadre. Oltre non si può andare. Spiace. Non possiamo tuttavia nascondere anche la soddisfazione per essere riusciti a catalizzare, nonostante la forte concorrenza (molti i tornei di levatura nazionale che si svolgono contemporaneamente a quello di Diano Marina) l’attenzione di atleti di primo livello, in grado di garantire alla rassegna ottima qualità».

Tra i partecipanti alla tappa del Campionato Italiano maschile 2x2 di Diano Marina figurano nomi di spicco del variegato panorama nazionale.

Tra le coppie iscritte figura quella composta da Davide Dal Molin e Raoul Acerbi, bassanese, classe ’78 il primo; classe 2004, universale del Sant’Anna TomCar il secondo, rispettivamente 19esimo e settimo nella classifica del campionato, vincitori della tappa di Misano Adriatico di fine giugno, dopo aver conquistato il terzo posto ad Albissola a maggio.

In lizza anche il ravennate, classe 2001 Giacomo Spadoni, 14° nel ranking nazionale, in coppia con Marco Fussi, centrale classe ’96, già protagonista nell’indoor con le maglie di Ravenna e Conselice.

Attesi protagonisti sono anche Fabrizio Mussa e Nelio Santos. Mussa, classe 2000, schiacciatore dell’Artivolley Collegno occupa attualmente la 29esima posizione nel ranking nazionale. E’ reduce dai successi di San Benigno Canavese, di Laigueglia e del torneo di Ugento. Nelio Santos è un atleta brasiliano, classe ’94. In Italia da un anno si è esibito sinora solo nel beach volley. E’ reduce dal successo nel torneo di Terracina.

Tra i locali riflettori accesi su una coppia scafata composta da Andrea Taramasco, 31esimo nella classifica nazionale e Francesco Civiero.

Grande entusiasmo e grandi attese infine, in casa Riviera Volley, per la partecipazione alla kermesse dei due portacolori Dennis Leonelli e Fabio Brofiga Franchi.

La tappa dianese del Campionato Italiano maschile 2x2 (Serie 1) di Beach Volley, è dotata di un considerevole montepremi. E’ organizzata dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley, in collaborazione col comune di Diano (Assessorato Sport e Turismo), della GM (Gestioni Municipali) e della Regione Liguria.

Il torneo è valido per l’assegnazione del Trofeo Città di Diano Marina – Acqua Calizzano.

Sostengono l’iniziativa Oliflor Sanremo, Grafiche Amadeo, CiccioGamer89, Pizzeria la Scialuppa e Azienda Agrituristica, vini liguri, Il Bey.