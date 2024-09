Calcio. Promozione. Il Finale parte con il piede giusto anche in campionato, Superba superata 3-1

FINALE - SUPERBA 3-1 (Brollo G. 9', Piu 22', Brollo V. 56', Liguori 71')

49' FINISCE QUA!

45' Agate - Caligaris per Brignoli. 4 di recupero

40' Forzati stende Badamassi appena fuori area, niente giallo e occasione Superba. Nelli va dritto in porta, respinge come può Moraglio, corner ospite

38' cross basso di Aroca Cortez, non ci arriva Capocelli per la zampata, palla che termina sul fondo

30' Basso in ritardo su Renda che era ripartito bene, giallo per il numero 13

28' finale di gara tutto da vivere, il Finale sembra essersi abbassato. Superba ora in fase di spinta dopo il gol

27' Pelosi fuori, dentro Basso: ultimo cambio per Pisani

26' Accorcia la Superba, rimpallo favorevole e sfera che arriva a Liguori che, con una rapida esecuzione, la piazza all'angolo alto e batte Moraglio

23' fuori Morani e Mattiucci, dentro Mattera e Guelfi

21' cambio: Renda - Piu nel Finale

19' Palumbo - Capocelli, tiro smorzato dell'attaccante, si poteva fare di piu. Sfida che il Finale sta controllando, sta provando a combinare qualcosa la Superba anche i nuovi ingressi

17' Palumbo e Aroca Cortez al posto di Brollo V. e Cafarotti

12' fuori Vio e Ravera e dentro Liguori e Badamassi. Nel Finale lascia il campo G. Brollo e dentro Capocelli

11' TRIS FINALE! Dialogo Caligaris - Cafarotti che porta l'esterno al tiro dal limite, conclusione respinta sulla destra da Sommariva che non può nulla sul nuovo tentativo di Vittorio Brollo

3' verticalizzazione verso Caligaris, controllo non dei migliori, poi il tiro da distanza ravvicinata su Sommariva in uscita che respinge e poi rimane giu. Si riprende senza l'intervento della panchina

16:05 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

48' si chiude con la punizione di Belvedere dritta in porta la prima frazione

45' tre di recupero

43' ammonito Caligaris, rientrato in campo senza l'ok dell'arbitro

41' manovra bene il Finale, azione che parte da sinistra e termina a destra con il tiro di Cafarotti facilmente leggibile da Sommariva

39' la Superba non ha mai perso di avere l'iniziativa, ma sta mancando qualcosa dalla trequarti in su per fare male al Finale

36' INDOVINA L'ANGOLO MORAGLIO, GRAN PARATA SU NELLI E IL PORTIERE E' ANCORA DECISIVO SULLA RIBATTUTA DELLO STESSO NELLI. Conclusione non delle migliori, ma grandi interventi del numero uno giallorosso, soprattutto il secondo

35' RIGORE PER LA SUPERBA! In ritardo Moraglio su Nelli, l'estremo difensore calcola male il traversone e colpisce l'attaccante

34' ammonito Vittorio Brollo per aver allontanato la sfera

32' spreca in ripartenza il tris Caligaris, non c'era offside

29' filtra il lancio di Raso, Nelli riesce a far la su sfera ma poi il tiro è debole

25' prova a scuotersi la Superba, corner per i genovesi. Batte Mattiucci, spizza Raso sul primo palo, palla poi in area e qualche protesta per un tocco di mano, non c'è per Akif Kartal, altro corner ospite

22' RADDOPPIA IL FINALE! Azione sulla destra Forzati-Caligaris-Belvedere che porta al cross Cafarotti, primo intervento di Ravera, poi la sfera va a Piu che si coordina e col destro al volo infila Sommariva

20' gran cross di Cafarotti dalla destra, manca lo stacco Piu, la tocca Ravera, poi raccoglie Somariva

18' riparte bene Cafarotti, il numero undici costringe al fallo Mattiucci, ammonito il giocatore della Superba

15' 4-4-1-1 per la Superba, e Nelli ad occuparsi della fase offensiva, con alle spalle Mattiucci e sulla sinistra Vio. Dopo la rete, la Superba ha cercato di continuare sulla propria strada, palleggio e voglia di non snaturarsi

11' "E' lunga, stiamo sereni" sono le parole di Pelosi, Superba colpita praticamente alla prima occasione

9' FINALE IN VANTAGGIO! E' GABRIELE BROLLO IL PRIMO GOL IN CAMPIONATO DEI GIALLOROSSI. Bella conclusione mancina a giro dal limite, troppa libertà lasciata al numero nove

7' strattonata di Giguet, è il primo ammonito della gara

4' classico schieramento per il Finale, intanto il primo tiro è di Cafarotti, blocca Sommariva

15: 04 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Moraglio, Giguet, Brollo V., Pastorino, Ballone, Forzati, Caligaris, Belvedere, Brollo G., Piu, Cafarotti

A disposizione: Anselmo, Mallarino, Arzarello, Aroca Cortez, Bertozzi, Agate, Renda, Palumbo, Capocelli

Allenatore: Brignoli

SUPERBA: Sommariva, Ravera, Pelosi, Mattiucci, Raso, Ottogalli M., Malinconico A., Morani, Nelli, Vio, Mancini

A disposizione: Ferraris, Basso, Rossi, Ottogalli D., Mattera, Liguori, Cipriano, Badamassi, Guelfi

Allenatore: Pisani

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga) - Oba Ntakirutimana (Savona)