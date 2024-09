Calcio, Serie D Girone A. Domani i due recuperi, ecco le designazioni

In attesa del prossimo turno di Serie D, domani si giocheranno nel Girone A due recuperi relativi alla prima giornata di campionato: si tratta di Imperia-Ligorna (arbitro Mirko Pelaia della sezione di Pavia) e Lavagnese-Oltrepò(Stefano Laugelli di Casale Monferrato), entrambe in programma alle ore 15. Nel primo caso la gara riprenderà dal momento della sospensione al 7’ del secondo tempo per impraticabilità del campo sul parziale di 0-1.