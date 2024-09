Calcio, Serie D. Oggi i recuperi, il Ligorna torna al Ciccione. Buttu: "Servirà un'impresa"

Sarebbe una giornata strana, atipica, per qualunque squadra dovesse trovarsi ad affrontare la situazione in scena oggi allo stadio "Ciccione". Saranno Imperia e Ligorna le protagoniste di questi quaranta minuti che andranno a concludere la sfida valida per la prima giornata di campionato di Serie D Girone A, sospesa l'8 settembre scorso per maltempo, sullo 0-1 al minuto 51.

I nerazzurri arrivano dalla trasferta di Varese con epilogo beffardo, una sconfitta per 4-3 maturata in pieno recupero. Dopo una giornata di riposo lunedi, ieri la truppa guidata da mister Pietro Buttu si è allenata in vista di questo che, come sottolinea lo stesso tecnico "è più difficile dover giocare una quarantina di minuti che una partita intera. Per quello che è lo scenario: siamo sotto di un gol, contro una squadra forte, quadrata, tosta e con qualità quale è il Ligorna. Sarebbe stato meglio giocare dall'inizio partendo 0-0, è una regola che trovo assurda per i dilettanti ma questo è. Cercheremo di fare di tutto per rimettere in piedi il punteggio, provando a portare a casa almeno il pareggio".

I nerazzurri non potranno schierare Costantini, che quell'8 settembre era indisponibile e fuori distinta, Fatnassi che era già stato sostituito al momento della sospensione, e Scalzi e Cassata che non sono al meglio della condizione fisica, sebbene Scalzi fosse ancora in campo al momento dell'interruzione del match. Defezioni importanti nel reparto offensivo: "Servirà fare un'impresa" la chiosa di Buttu con quelle che sono le premesse. Oggi alle 15 nuovamente in campo, per concludere la gara contro i genovesi .

Queste invece le parole del mister del Ligorna Pastorino: "Sarà una partita particolare, perché giocare solo trentotto minuti è decisamente insolito. È una situazione anomala, con le sue difficoltà. Però dobbiamo essere pronti. Mi aspetto un Imperia che entrerà in campo con grande intensità e aggressività, cercando chiaramente di ridurre i tempi e arrivare al gol il prima possibile. Quindi dovremo essere bravi soprattutto dal punto di vista mentale, pronti fin da subito. Perché è così, non possiamo permetterci di concedere neanche il riscaldamento. Dobbiamo essere in partita già durante il riscaldamento, e poi, quando sarà il momento, dovremo fare la nostra parte, ovvero difendere quando serve, ma anche proporre gioco, attaccare e mantenere la nostra aggressività, che è parte del nostro DNA. Questo è ciò che dobbiamo essere, sempre e comunque. Sarà una partita difficilissima, su un campo altrettanto complicato. Ma siamo pronti per un’altra battaglia, un altro test importante".