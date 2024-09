Calcio, Albenga. Col Saluzzo può arrivare il primato in classifica, perde quota l'ipotesi di un imminente ridimensionamento

AGGIORNAMENTO ORE 15:00

Sembra essersi diradato il clima di incertezza che si è addensato attorno all'Albenga nel corso delle ultime ore.

Dall'Annibale Riva è arrivata la conferma dell'impegno dell'attuale dirigenza per il prosieguo della stagione.

In attesa di ulteriori riscontri domani al campo, la palla ora passa alla squadra di Mariotti in vista del match contro il Saluzzo.

Le ultime sono state ore, calcisticamente parlando, particolarmente convulse all'ombra delle Torri di Albenga.

Nella giornata di ieri si sono infatti sparse rapide le voci, in tutta la città, su un possibile rilevante ridimensionamento dell'organico a disposizione di mister Marco Mariotti già dopo la partita (in calendario domani pomeriggio) contro il Saluzzo.

Al momento dall'Annibale Riva permane il silenzio, anche i tesserati sono in attesa di capire quale tipo di sviluppi potrebbero coinvolgere il nuovo corso tecnico.

La scorsa settimana nell'intervista all'ex presidente Santi Cosenza, era stata ribadita l'imminente conclusione effettiva del passaggio societario, con il previsto rinnovo delle cariche sociali, una variabile che, in caso di possibile passo indietro degli attuali quadri, potrebbe aprire nuovi scenari a stretto giro di posta.

Una vigilia paradossale sul fronte degli umori, arrivati a poche ore dalla sfida con i granata piemontesi che, sulla carta, potrebbe addirittura aprire scenari di primato per i bianconeri.

Il clima di incertezza sembra però inevitabilmente destinato a concludersi: le tre partite nei prossimi 8 giorni e l'imminente chiusura delle liste di trasferimento impongono una scelta decisa e definitiva sulla strada da intraprendere, nonostante il buon lavoro compiuto in estate in sede di mercato, per il club di Viale Olimpia.