Atletica Arcobaleno: il riassunto di un week end ricco di soddisfazioni

Ed arriva anche il weekend dedicato alle finali nazionali dei campionati di società per Allievi ed Allieve.

Formazione Allieve dell’Atletica Arcobaleno Savona in gara ad Imperia.

Un grande risultato di gruppo, un 8° posto conquistato gara su gara con grande impegno da parte di tutte. Si partiva dal 12° posto in base ai punteggi delle qualificazioni…

Quindi, intanto, complimenti a tutte le atlete ed ai tecnici che le hanno seguite e spronate, capitanati in questa occasione dal Presidente Santino Berrino, oltre che da Franco Romano e Sergio Malgrati.

Veniamo ai risultati per celebrare l’affermazione nel disco di Beatrice Musso, seguita da coach Roberto Polo, con un miglior lancio di 32.42.

Poi c’è anche un significativo argento di Lisa Vitiello sui 400 ostacoli, 1.10.20 per la felicità dei coach Ilaria Sozzi ed Adrea Papanicolau.

4° posto sui 1500 per Asia Zucchino in 5.15.23.

Sono addirittura 5 i piazzamenti in 5° posizione: Sveva Fasolo (coach Pietro Chiesa) nel martello con un ottimo lancio a 39.41. Poi Martina D’Urso (1.40 nel salto in alto), Lara Dieci (2.30 nel salto con l’asta), Asia Zucchino sugli 800 (2.26.74), Emily Capurro nel giavellotto (25.77) e la staffetta 4x400, composta da Martina D’Urso, Asia Zucchino, Giulia Malgrati e Lisa Vitiello), che ha chiuso in 4.17.29.

Troviamo quindi due sesti posti: Letizia Leoni sui 100 ostacoli (17.76 il suo crono) e Sveva Fasolo nel peso (miglior misura a 7.53).





E ottime notizie per il team Arcobaleno anche dalla Lombardia, ad opera dei mezzofondisti seguiti dai coach Giorgio Fazio e Mattia Sirello.

Partiamo dai riscontri ottenuti nel 1° Memorial Alessandro Cozzi svoltosi a Lodi.

Marco Zunino conferma un momento di forma notevole, aggiudicandosi con margine (dopo essere stato “lanciato” dal compagno di allenamenti e per l’occasione lepre di lusso Samir Benaddi) gli 800 metri nel nuovo, ottimo, primato personale di 1.49.06. Nella stessa gara è buon terzo Nicolò Reghin (allievo di Andrea Verna) con il crono di 1.53.39.

Sugli 800 femminili 5° piazza per Ginevra Carloni in 2.25.16.

A Milano si è svolto sabato il classico meeting dedicato al mezzofondo “Eset Track Run”.

In questa occasione Nicolò Reghin ha abbattuto il “muro” dei 4 minuti sui 1500 metri, conquistando l’ottava posizione e portandosi a 3.56.85.

Ottima prova anche di Samir Benaddi, sceso a sua volta ad un valido 3.59.47 che lo ha collocato in 10° posizione in classifica generale.