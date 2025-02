Atletica. Meno 100 alla nuova edizione del Meeting Città di Savona

Mancano 100 giorni all’apertura della stagione della grande atletica internazionale outdoor in Italia: un onore che spetterà nuovamente (per la sesta stagione consecutiva) al Meeting internazionale Città di Savona. La manifestazione, prova Challenger del World Athletics Continental Tour organizzato dall’Atletica Savona, è in programma per mercoledì 21 maggio. Nell’edizione 2025 la grande sorpresa sarà il ritorno del salto triplo maschile, che manca dal programma internazionale alla Fontanassa dal 2019: sarà caccia grossa a un primato del meeting da 16,86 di Fabrizio Schembri. Il menù del Meeting Città di Savona per gli uomini prevede anche 100m, 200m, 400m, 1500m, 110m ostacoli, 400m ostacoli e peso: in campo femminile in cartellone 100m, 200m, 400m, 100m ostacoli, 400m ostacoli e triplo. Il programma sarà completato da una gara paralimpica da definire con la FISPES.

Sarà l’edizione numero quattordici di un meeting che l’anno passato ha lasciato il segno nella storia dell’atletica (non solo azzurra). In un paio d’ore sono caduti due storici record italiani: Zaynab Dosso sui 100m si è portata alle soglie degli 11 secondi netti (11.02) e Leonardo Fabbri nel getto del peso ha cancellato (dopo 37 anni) dall’albo dei record il mitico 22,91 di Alessandro Andrei portando il primato a 22,95. Una prestazione quest’ultima da circoletto rosso, avrebbe detto Rino Tommasi: la misura di Fabbri con 1297 punti nelle tabelle mondiali è stata la miglior prestazione tecnica realizzata nel 2024 sul suolo italiano. Nel salto in lungo sono stati aggiornati i limiti mondiali giovanili: Mattia Furlani con 8,36 ha firmato il primato del mondo Juniores, arrivando poi al bronzo Olimpico e Daniele Inzoli, a 15 anni e nove mesi, con 7,90 ha ottenuto la misura più lunga mai vista nel mondo per un atleta al di sotto dei 16 anni. Il Meeting di Savona 2024 ha rivelato il britannico Charles Dobson, al personale sui 400m con 44.46 (record del meeting), nella stagione che l’avrebbe portato al terzo crono europeo all time (44.23).

Anche per la connazionale Kelly Hodgkinson Savona è stata il trampolino di lancio (personal best nei 400m con 51.61), che l’ha portata a conquistare l’oro Olimpico a Parigi negli 800m.