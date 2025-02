Marco Vigliani e Federico Vaccari impreziosiscono il fine settimana outdoor dell'Atletica Arcobaleno

Ancora due appuntamenti in sala per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

A Modena torna a proporsi lo junior Marco Aurelio Vigliani che, schierato sui 60 ostacoli, migliora il proprio personale in finale, correndo in 8.31 e classificandosi al secondo posto di categoria. 8.39 il suo crono in batteria.

E spunta anche un nuovo sprinter: Giacomo Barlocco corre i 60 piani in 7.21 e dimostra di avere ulteriore margine.

Tra i giovani Francesco Musante chiude in 7.74, Matteo Martinelli in 8.37 e Alice Ratto in 8.57.

Da Parma arriva invece l’affermazione sui 200 dello junior Federico Vaccari. Il crono non suscita particolari entusiasmi (23.73) ma occorre tener conto delle caratteristiche dell’anello emiliano, sicuramente non ottimali per esprimersi al meglio.

L’allievo Edoardo Ghiglia, schierato sui 50 piani, ha corso la distanza in 7.40.