Calcio, Millesimo. Due indizi fanno una prova? Arriva anche lo scalpo della Sestrese

Un primo segnale era arrivato domenica scorsa, con la vittoria (in attesa della conferma del Giudice Sportivo) sul terreno del Ruffinengo.

Ieri, non sazia, la squadra di mister Macchia è riuscita anche a battere tra le mura amiche una delle squadre maggiormente quotate dell'intero girone per il successo finale (probabilmente la favorita numero uno).

Rischia infatti di avere un peso non da poco il successo del Millesimo sulla Sestrese nelle prime dinamiche della stagione. All'interno del club giallorosso c'è la consapevolezza di avere una formazione potenzialmente competitiva anche per la zona alta della graduatoria, ma non era forse nelle attese essere a punteggio pieno dopo due giornate e aver soprattutto mantenuto la porta di Castiglia e Conde inviolata.

Come contro il Legino, è infatti bastata una rete per ottenere l'intera posta in palio: decisiva è stata la testata di Ndiaye, poco dopo il decimo minuto di gioco.

Ora all'orizzonte si affaccia la trasferta di Finale in uno scontro diretto tra inattese capolista. Una sfida che già intriga, per un derby cromatico tra prime della classe inattese.

MILLESIMO SESTRESE 1-0

Marcatore: 12’ Ndiaye

Millesimo: Conde, Perovic, Cigliutti, Di Mattia, Ndiaye, Vittori A., Sata (66’ Piana), Gadau (88’ Bove), Delgado (82’ Salvatico), Villar (85’ Siri), Bogarin (80’ La Rosa).

A disposizione: Castiglia, Seccafen, Enzi, Pregliasco.

Allenatore: Macchia

Sestrese: Cannavò, Scarfò, Sarno, Galluccio (80’ Bazzurro), Ansaldo, Andreoni, Piroli (56’ Moretti), Curabba (45’ Agostini), Balestrino, Morando (56’ Zanoli), Lanza (46’ Gjoka).

A disposizione: Bunt, Castelli, Iannicella, Valcavi.

Allenatore: Carletti

Arbitro: Vrancich di Genova