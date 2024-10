Calciomercato. Simone Burdisso riparte dall'Imperiese, domenica l'esordio in Coppa Liguria

Non è stato l'esordio migliore complice la sconfitta per 3-1 contro la San Filippo Neri, ma per Simone Burdisso è arrivato immediato l'esordio ocn la maglia dell'Imperiese

La società si è mossa con decisione sul mercato, concludendo la campagna acquisti con l'ex attaccante, classe 1995, di Pietra Ligure, Golfo Dianese e Ceriale, prono a vestire la maglia verdeblu per la nuova stagione.

L'arrivo di Burdisso rappresenta un vero finale positivo per l'Imperiese, che punta su di lui per dare maggior peso al reparto offensivo. "E' un buon segnale della volontà dell'Imperiese di creare una rosa competitiva, con un giocatore che ha già dimostrato il suo valore nei campionati dilettantistici", spiegano dalla società.